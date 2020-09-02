Общество

В администрации Пскова обсудили Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года

В администрации Пскова обсудили Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. В обсуждении приняли участие глава администрации города Александр Братчиков, его заместители, депутаты городской Думы, руководители муниципальных предприятий и разработчики документа – представители СЗИУ РАНХиГС, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В проекте Стратегии предложены три сценария развития города, разделенные на три временных этапа. Особое внимание уделено пространственному развитию и повышению качества инфраструктуры города с приоритетом для пешеходов.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил обсудить замечания к проекту в формате диалога с разработчиком. Ранее они были направлены в письменном виде.

Декан финансово-экономического факультета ПсковГУ Михаил Николаев высказал ряд критических замечаний в адрес проекта Стратегии. В частности, на его взгляд, в документе слишком оптимистично оценивается ряд демографических тенденций, в том числе миграционный ресурс, но ничего не говорится о качестве. По словам представителя университета, резерв прироста из районов Псковской области исчерпан. Каждый год процент уехавших в Санкт-Петербург и Москву увеличивается, поскольку в городе наблюдается дефицит хороших рабочих мест.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, что в Стратегии не отражено большое количество служащих и персонала 76-й дивизии. Кроме того, по его мнению, нужны более проработанные меры поддержки материнства и детства.

Несколько выступающих раскритиковали отраженный в документе тезис о туризме как потенциальном источнике роста экономики. Александр Братчиков считает, что нельзя также забывать про обрабатывающие производство, завод «Автоэлектроарматура» и швейную фабрику.

Управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Савин заявил о необходимости учета цифровой и IT-составляющей.

Также высказывалось мнение, что в Стратегии не учтен сезонный рост численности жителей Псковской области, связанный с приездом жителей крупных городов, что увеличивает нагрузку на медицину и образование. Кроме того, разработчикам посоветовали увязать Стратегию социально-экономического развития Пскова со Стратегией регионального развития.