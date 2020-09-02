Общество

Завершена разработка проекта госпрограммы поддержки местного самоуправления в Псковской области

Завершена разработка проекта государственной программы поддержки местного самоуправления в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на форуме кандидатов в депутаты органов местного самоуправления от партии «Единая Россия» в Великих Луках 2 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я сам был муниципальным депутатом и хорошо представляю, как сложно работать без собственных ресурсов и прямых рычагов управления, - отметил глава региона. - По этой причине мы приняли решение поддержать муниципальные органы власти и предложить новые инструменты для развития. В рамках ежегодного отчета в июне текущего года я анонсировал разработку государственной программы поддержки местного самоуправления». К настоящему времени, заявил губернатор, разработка проекта программы полностью завершена.

В программные мероприятия вошли конкурсы «Лучшее поселение», региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика», а также новые направления. «В частности, предусмотрено финансирование на поддержку социально-значимых инициатив и проектов ТОСов. Это реальные средства, которые можно получить по грантовой системе и направить на решение актуальных вопросов и проблем, которые больше всего беспокоят жителей на местах», - добавил Михаил Ведерников.