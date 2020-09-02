Общество

«Псков для кого?» - Павел Волков о главной идее замечаний по проекту Стратегии Пскова-2030

«Псков для кого?» - так заместитель главы администрации Пскова Павел Волков сформулировал замечания в адрес проекта Стратегии социально-экономического развития Пскова до 2030 года на заседании 2 сентября.

По его словам, в проекте не хватает четкой формулы, основной идеи, например как «Православие, самодержавие, народность», из которой будет понятно, каким должен быть город к 2030 году и для кого он предназначен.

Глава администрация Пскова Александр Братчиков, в свою очередь, отметил, что город располагает уникальным количеством православных храмов, поэтому в проекте может быть учтен паломнический туризм.

«Из документов возникает ощущение, что мы ничего сделать не можем, все за счет региона», - добавил Павел Волков. К примеру, в Стратегии 2030 говорится о развитии авиасообщения, а это является сферой ответственности региональных властей.