Общество

ТИКи Псковской области обеспечены средствами индивидуальной защиты к сентябрьским выборам

Территориальные избирательные комиссии Псковской области обеспечены средствами индивидуальной защиты к сентябрьским выборам в полном объеме. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все территориальные и участковые избирательные комиссии должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в период сентябрьских выборов. Данные рекомендации будут выполнены в полном объеме», - пояснил он. При поддержке администрации Псковской области произведены закупки средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования. По состоянию на 2 сентября (день начала досрочного голосования — ред.) все ТИКи обеспечены необходимым количеством защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств, а также оборудованием, необходимым для обеспечения санитарной безопасности на выборах.

Масками и перчатками будут обеспечены члены территориальных и участковых избирательных комиссий, избиратели и сотрудники полиции. При этом количества масок хватит на то, чтобы сотрудники УИКов могли менять их каждые три часа. Наблюдателям рекомендовано позаботиться о средствах индивидуальной защиты самостоятельно.

Напомним, что в Псковской области в рамках сентябрьских выборов будет работать 467 избирательных участков.