Общество

Проект трехлетнего бюджета РФ поступит в Госдуму до 1 октября

Проект нового трехлетнего бюджета РФ на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов будет направлен в Госдуму до 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания, которое провел премьер-министр Михаил Мишусти, передает «Росбалт».

«Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму до 1 октября. Помимо самого проекта федерального бюджета, в него, в том числе, входит прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», - уточнили в пресс-службе.

При этом в ходе совещания Мишустин указал, что «безусловным приоритетом работы правительства остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами». «Именно на это нацелен проект главного финансового документа на ближайшие три года», - подчеркнул премьер.

Напомним, что, по оценкам Минфина, дефицит федерального бюджета России за январь - июль 2020 года составил 1 трлн 522 млрд 361,6 млн рублей. За 7 месяцев с начала текущего года доходы бюджета составили 10 трлн 399 млрд 292,2 млн рублей, а расходы - 11 трлн 921 млрд 653,8 млн рублей.

Добавим также, что российская экономика в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов - стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, введенного с 30 марта в рамках борьбы с COVID-19.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства общенациональный план по восстановлению российской экономики в 2020-2021 годах, сообщив, в частности, что стоимость нацплана составит около 5 трлн рублей. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана.