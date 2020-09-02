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Общество

Псковичи ждут ремонта провалившегося асфальта на улице Герцена

02.09.2020 22:10|ПсковКомментариев: 0

Рабочий выезд по обращению граждан провела глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом гордумы по округу №13 Галиной Неваленной. В нем также приняли участие представители управляющей организации и местные активисты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Особое внимание они обратили на некачественную работу УК. На улице Герцена, 16, около подъезда провалилось асфальтовое покрытие, и жильцы многоквартирного дома своими силами засыпают яму. И проблема не решается. Этот вопрос будет доведен до управляющей компании, которая должна устранить дефект. Кроме того, с УК планируется провести отдельную встречу для решения вопросов по вывозу мусора и скосу травы, также еще раз будут озвучены ее обязательства.

В недопустимом состоянии находится территория возле почтового отделения на улице Герцена, 16. Согласно Правилам благоустройства, собственник здания отвечает за содержание прилегающей территории. Для принятия мер в адрес контрольного Управления администрации города будет направлено соответствующее обращение.

Елена Полонская подчеркнула, что в ее адрес в социальных сетях поступает много обращений от жителей: «Я их прекрасно понимаю, люди хотят обустроить микрорайон, в котором они живут. Совместными силами, с депутатами по округам, будем решать проблемы. Спасибо жителям за их активность и неравнодушие к своему микрорайону, за высказанные идеи».

В завершение выезда глава города подчеркнула, что все обозначенные вопросы взяты на контроль и за их исполнением будет следить депутат по округу Галина Неваленная. Точечные проблемы (вывоз мусора, санация деревьев, установка скамеек, демонтаж аварийных качелей), по ее словам, будут решаться оперативно, а более масштабные и требующие дополнительного финансирования - будут проработаны с профильными структурами.

Теги: #благоустройство #ОМСУ #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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