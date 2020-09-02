Общество

Минтруд не поддержал повышение доли оклада бюджетников до 70%

Минтруд концептуально поддерживает инициативу «Единой России» упорядочить систему оплаты труда бюджетников. Однако вопрос о единой предельной доле оклада в заработных платах всех сотрудников этой сферы в размере 70% нуждается в дополнительной отраслевой проработке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там отметили, что «сейчас в Госдуме находится законопроект о наделении правительства возможностью устанавливать единые принципы формирования отраслевых систем оплаты труда». При таком подходе принципы для каждой отрасли будут формироваться отдельно с учетом мнений работодателей, профсоюзов и экспертов. А результатом новых норм станет сближение условий оплаты труда одной отрасли в разных регионах. Работник, переходя из одного учреждения в другое, увидит систему, основанную тех же принципах, что и на предыдущем месте работы, привели пример в Минтруде.

С предложением увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70% партия выступила в августе на совещании с участием министерств и профсоюзов.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы», — заявил тогда секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.