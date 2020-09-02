Общество

Более трети россиян заявили о желании работать четыре дня в неделю

Более трети россиян хотели бы работать четыре раза в неделю и иметь три выходных. Однако большинство (60%) отметили, что для отдыха им достаточно одного-двух выходных, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Большинство респондентов (60%) отметили, что им достаточно одного-двух выходных дней в неделю. При этом 36% опрошенных указали, что хотели бы отдыхать больше - три раза в неделю, 4% участников исследования считают, что рабочую неделю надо сократить до 2-3 дней и менее», - говорится в исследовании, передает ТАСС.

Отмечается, что более длительный отдых от работы в виде отпуска 48% респондентов берут раз в год. Четверть опрошенных (26%) сообщили, что уходят в отпуск раз в полгода или чаще. Лишь 6% участников исследования могут работать без отпуска 1,5-2 года, а 10% - более двух лет. Еще 10% опрошенных указали, что вообще могут работать без длительных перерывов и отпусков.

Опрос проводился в сентябре текущего года во всех округах РФ, в нем приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет.