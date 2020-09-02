Общество

Жертв теракта в Беслане вспоминают в Пскове

Богослужения в храмах, уроки мужества в школах и митинги пройдут в России 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. В Пскове память жертв трагедии в Беслане почтут у храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома (XV-XVI веков).

Трагические события произошли в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Тогда в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном дети и женщины. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября, начиная с 2005 года.

Основные мероприятия будут проходить в самом Беслане в школе №1 и на мемориальном комплексе «Город Ангелов». Они начнутся в 9:00 мск с божественной литургии в спортзале школы, где 16 лет назад террористы захватили заложников. После прочтения на осетинском языке стихотворения «Великая скорбь Осетии», написанного после теракта поэтом республики Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздадутся два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале, сообщает ТАСС.

После этого будет объявлена минута молчания, во время которой в полной тишине ученики бесланских школ выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв трагедии. Затем с фотографиями погибших пройдет крестный ход от школы до мемориального кладбища «Город ангелов».

В 14:30 на кладбище под звуки метронома зачитают стихотворение «Имена» и в алфавитном порядке перечислят всех погибших. После слов «Вечная память» школьники вновь выпустят в небо шары.