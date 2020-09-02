Общество

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в его работе

Пользователи Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел в четверг около 7.10 мск, передает РИА Новости. О проблемах сообщают пользователи из США и Великобритании, а также Бразилии, Нидерландов, Испании, Италии, Швеции и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 14% - с работой опции «сторис», 10% - с размещением публикаций.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.