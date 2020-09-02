Общество

Названы аргументы против ношения смартфона в кармане

Названы аргументы против ношения смартфона в кармане, сообщает «Прайм». Хотя убедительных данных о вреде электромагнитного излучения телефонов и смартфонов для здоровья в ходе многочисленных исследований получено не было, некоторые врачи предполагают, что репродуктивная система человека может страдать из-за ношения гаджета в кармане.

«По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было. Общий совет по-прежнему остается в силе - человеку следует по возможности сокращать время контакта тела с мобильным телефоном», - заявил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Эксперт напомнил о существующей теории, предлагающей рассматривать тело человека как «электромагнитный прибор», поскольку электромагнитное поле, пусть и очень слабое, есть у каждой живой клетки в организме. С этой точки зрения воздействие других электромагнитных полей нежелательно, так как - согласно данной теории - может нарушать естественный ход биохимических процессов.

В то же время, заметил эксперт, проводившиеся исследования воздействия на организм людей электромагнитных полей показали, что такой эффект проявляется не всегда, а если и проявляется, то не всегда оказывается отрицательным.