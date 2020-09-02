Общество

Более 1% составляет летальность от коронавируса в Псковской области

Летальность от коронавируса в Псковской области по состоянию на 3 сентября составляет 1,39% (процент умерших от количества заболевших, 1,37% неделей ранее). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу.

Инфографика: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Самая высокая летальность по Северо-Западному федеральному округу и по России по-прежнему отмечается в Санкт-Петербурге - 6,67%.

Летальность выше 1% фиксируется в Архангельской области - 2,29% (было 2,36%), Новгородской области - 1,95% (1,69%), Калининградской области - 1,67% (1,73%), , Республике Коми - 1,28% (1,29%), Ленинградской области - 1,16% (1,18%), Мурманской области - 1,27% (1,25%), Вологодской области - 1,09% (1,05%).

Всего два региона Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1%: Республика Карелия - 0,50% (0,53%), в Ненецком автономном округе по-прежнему показатель равен нулю.

Общероссийский показатель летальности от COVID-19 равен 1,74% (1,72% неделей ранее), для регионов Северо-Запада - 3,53% (3,52% на прошлой неделе).

Таким образом, на этой неделе в СЗФО три региона показывают летальность выше общероссийской (Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области), остальные восемь - ниже этого показателя.