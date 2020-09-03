Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Как обычно, по четвергам постоянные ведущие передачи Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко будут обсуждать вместе с радиослушателями главные темы общественно-политической жизни.

Август, традиционно тяжелый месяц для российских властей и общества, в этом году тоже насыщен тревожными событиями. Белоруссия. Хабаровск. Навальный. Все основные сюжеты последних недель, по мнению многих политологов, дают дополнительный шанс представителям оппозиции. Так ли это? Готовы ли оппоненты власти, в том числе в Пскове, воспользоваться этой возможностью? Какие сценарии развития политической ситуации существуют? Об этом вместе с радиослушателями сегодня поспорят ведущие программы «Сообразим на троих».

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и делитесь вашими соображениями.

Трансляция завершена