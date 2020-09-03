Общество

Подорлики, чернозобики и сорокопуты исчезают в Псковской области

9 из 142 обитающих в Полистовском заповеднике видов птиц занесены в Красную книгу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

Так, на территории заповедника обитают следующие виды птиц, занесенные в Красную книгу: чернозубая гагара, черный аист, скопа, малый подорлик, орлан-белохвост, белая куропатка, золотистая ржанка, чернозобик и большой кроншнеп.

Также в Полистовье встречались такие краснокнижные виды, как пискунка, степной лунь, змееяд, большой подорлик, беркут, сапсан, кулик-сорока, серый сорокопут.

«Многие виды птиц кормятся на болотах и водоемах Полистовья и встречаются здесь на пролете, - рассказали в заповеднике. - В сентябре над территорией заповедника можно наблюдать пролет белолобых гусей, чернозобика, гуменников, жаворонков».

Зимующие птицы в это время начинают собираться в стаи и перемещаться ближе к домам людей. «Осенью еще много еды в лесу и на лугах, но к зиме им можно будет помочь в поиске пищи, соорудив кормушки», - добавили в пресс-службе.