Общество

Кованая карета появилась в порховском сквере

Кованая карета появилась сегодня, 3 сентября, в городском сквере Порхова. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей глава Порховского района Виктор Степанов. По его словам, автор этого «ажурного чуда» - местный кузнец Эдуард Селиванов, а идея установить этот арт-объект является «плодом коллективного разума» сотрудников районной администрации.

Фото: группа администрации Порховского района «ВКонтакте»

«Карета установлена в сквере недалеко от ЗАГСа. Интересное место будет. Молодожены могут сделать здесь красивые фотоснимки или даже расписаться. Думаю, объект будет интересен и горожанам, и туристам», - отметил глава Порховского района.

В то же время Виктор Степанов выразил обеспокоенность, как долго «выдержит» карета. «Радует, что наша арт-идея реализовалась. Беспокоит только, что наш народ может его сломать, залезть на крышу. Сооружение металлическое, но сломать можно все», - заметил он, добавив, что конструкция достаточно хорошо закреплена, и рядом установлены видеокамеры.

«Смотрится достаточно красиво. Добавим щебня и уложим булыжники как некую имитацию булыжной мостовой, по которой едет карета с самой матушкой Екатериной», - рассказал Виктор Степанов.

По его словам, известно, что императрица была в Порхове и выделила средства, на которые были построены два храма. На месте одного из них впоследствии появился фонтан (который вышел из строя), и вместо того, чтобы тратить большие средства на его содержание, было принято решение установить на этом месте кованую карету, заключил глава Порховского района.