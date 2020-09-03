Общество

Центр по выплате пенсий создан в Псковской области

Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда России в Псковской области начал работать в регионе с 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.

Основными задачами государственного учреждения являются своевременная выплата и доставка пенсий и социальных пособий по линии ПФР, а также оказание государственных услуг.

В Центр переданы функции учреждений ПФР области, выполнение которых теперь возможно удаленно, с помощью современных электронных технологий. Прежде всего это прием, проверка, обработка и учет принятых межрайонными Управлениями ПФР решений и сформированных электронных выплатных дел о назначении пенсий, социальных пособий, включая материнский (семейный) капитал.

Также специалисты Центра своевременно формируют доставочные документы и взаимодействуют с организациями, осуществляющими доставку выплат, включая контроль за целевым использованием средств.

Помимо этого новая структура также будет выполнять регистрацию и учет плательщиков страховых взносов, поддерживать в актуальном состоянии базу данных персонифицированного учета, осуществлять обработку отчетности от страхователей, взаимодействовать со сторонними организациями.

«Главная цель создания Центра - значительно сократить сроки подготовки выплатных и иных документов. Это позволит максимально оперативно проводить индексации и перерасчеты пенсий и соцвыплат, обеспечивать их своевременное перечисление и доставку пенсионерам региона, - отметила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова. - При этом нужно отметить, что на местах, в муниципальных районах, по-прежнему работают 6 межрайонных Управлений ПФР и 26 клиентских служб ПФР, в которых ведется приём граждан и работодателей и предоставляется весь спектр государственных услуг ПФР».