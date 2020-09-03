Общество

Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства обсудили в Псковской гордуме

В четверг, 3 сентября, в зале заседаний Псковской городской Думы состоялась рабочая встреча главы города Елены Полонской с председателями СНТ. В мероприятии также приняли участие заместитель директора по развитию и реализации услуг Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Сергей Колесников, начальник управления правового обеспечения и управления собственностью Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Ирина Нестерчук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в ходе рабочей встречи Сергей Колесников озвучил порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций, а также представил перечень необходимых документов.

Кроме того, в связи с режимом повышенной готовности, установленным на территории Псковской области, связанным с распространением коронавирусной инфекции, центр обслуживания потребителей в настоящий момент работает в режиме онлайн. Все необходимые документы для подключения новых абонентов к электрическим сетям можно подать через личный кабинет.

Сергей Колесников заверил, что, как только выйдет указ о послаблении ограничительных мер, работа центра возобновится в прежнем режиме.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по единому федеральному номеру: 8-800-220-0220, или по местным номерам: 597-373, 597-392, 597-940.