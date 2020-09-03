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Общество

Владимир Яников о здравом смысле и работе в унисон

03.09.2020 19:16|ПсковКомментариев: 2

2 сентября гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) стал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Помимо широкого круга вопросов сферы образования ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним актуальные законопроекты, которые приняты областным Собранием в летнем сезоне и готовятся к обсуждению. Также Владимир Яников рассказал о работе законодательного комитета и о своей работе на 10-м округе.

- Владимир Николаевич, есть два вопроса, которые стали самыми обсуждаемыми и актуальными в летнем сезоне. В частности, закон о тишине. Полномочия по его исполнению до недавних пор были у органов местного самоуправления, а теперь и у полиции. Как вы думаете, теперь этот важный нормативный правовой акт будет полноценно работать? Ведь чего греха таить, можно сбиться со счета - сколько вы этот закон меняли.

- Мы каждый год принимаем поправки. Насколько он будет работать, покажет время. Конечно, население должно привыкнуть к тому, что за их деятельностью ведется контроль. Если будут конкретные наказания за дело, население привыкнет. Не хотелось бы, чтоб были лишние проблемы, связанные с неразберихой. Законы ведь бывают хорошие и грамотные, а если посмотреть, насколько они реально работают, есть проблемы. Здравый смысл должен быть всегда.

- Вы согласны с тем, что исполнение закона о тишине — это в большей степени полномочия полиции?

- Согласен. Никакое местное самоуправление и дружинники этот вопрос не решат.

- Еще один из самых трудных законопроектов последнего времени, вызвавший много споров, возмущения так называемых градозащитников, хранителей старины – изменения в проект зон охраны церкви Жен-Мироносиц. Ох как было жарко и на комитетах, и в публичной плоскости. Особый пункт – изменение высотности. Как вы голосовали и уверены ли, что сделали правильный выбор? В дальнейшем, как уже заявили и органы исполнительной власти области, и руководство Собрания, аналогичные изменения может претерпеть и проект охранных зон Псковского кремля. Вы уверены в том, что принято соломоново решение?

- Раз я голосовал, значит был уверен, что предложенный вариант - лучший. Жизнь-то не стоит на месте, и многое нужно менять. Многие недовольны изменениями, но когда беседуешь с людьми, выясняется, что их волнуют чисто бытовые вещи: выгул собачки, кто-то привык бегать по утрам. Я понимаю, у каждого свои интересы, но есть много мест в городе, которые надо благоустраивать и делать такими, чтоб они приносили пользу большинству населения, чтоб туристы видели в нашем городе красивые, удобные здания. Поэтому надо разбираться в каждом конкретном случае, рассматривать все предложения. И я уверен по этому проекту, что решение принято грамотное.

- Владимир Николаевич, летний сезон завершается, и сейчас уже можно подсчитывать проекты, которые удалось реализовать в вашем округе в рамках нацпроекта БКАД. Какой вклад в развитие конкретно вашего округа он внес и как вы в целом оцениваете движение по этому нацпроекту?

- Не только я, но и местные жители отметили, что в этом году количество отремонтированных дорог резко увеличилось, в том числе на моем округе. Гдовская трасса была довольно долго в неплохом состоянии, потом резко оказалась разбитой. Поэтому то, что сделано за эти два года, - уже очень много. Ваулинская дорога на Цаплино отремонтирована и теперь в очень хорошем состоянии. В Пскове выполнены работы на улице Алехина, хотя там нужен сквозной проезд, чтоб людям было удобно выезжать. Ремонтировались дороги и в Гдове. Так что работы по нацпроекту велись, и очень большие. Единственно, что дорога на Трунево уже долгое время находится в разбитом состоянии.

- Там асфальт или грунтовка?

- Сейчас уже непонятно, но был асфальт. В этом году дорогу должны сделать, но с каждым месяцем их все откладывают и откладывают. Понимаю, что объем работ там большой. Сейчас отложили на сентябрь.

- По какой причине откладывают?

- Я пытаюсь со своей стороны решить этот вопрос в дорожном комитете. Были и письма, и наказы по этой дороге, и мне обещано, что в этом году дорога точно будет отремонтирована.

- А качество местных дорог, которые по большей части грунтовые, параллельно с качеством региональных дорог меняется?

- Немного меняется. Но на региональном уровне тоже есть грунтовки. Дорога на Самолву, в Чернево, Плесну — это грунтовки, и там даже грейдеру делать уже нечего - песок с дороги улетел, надо делать подсыпку. Поэтому на эти дороги надо обратить внимание. Что касается волостных дорог, деньги выделяются, но не столь великие. В большей степени они идут на содержание.

- При реализации нацпроектков большую роль играет расторопность властей, в том числе и депутатов. На ваш взгляд, работа местных властей и местных депутатов за последние годы как-то изменилась?

- Я бы не сказал, что сильно изменилась работа депутатов что Псковского, что Гдовского района.

- Они по-прежнему так же настойчивы или также аморфны?

- Насчет аморфности я бы не сказал. Люди интересуются, в принципе поэтому они и пришли работать депутатами.

Но я бы хотел видеть немного другую работу депутатов — более сопряженную с работой исполнительной власти районов. Допустим, будучи главой района, я бы все проекты, которые планируются к ремонту на будущий год, проводил бы через депутатов, ведь каждый депутат имеет свой округ, знает мнение населения.

Бывает, что именно поддержка главой района деятельности депутата приводит к положительному результату. То есть совместная работа должна быть. Если ее нет, хороших результатов ждать не приходится.

- Как вы строите взаимодействие с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым? Вы часто посещаете свой округ - и ваш, и его. Удается ли вам реализовывать крайне тяжелые проекты, которые не сдвигались годами?

- У нас с ним задачи одинаковые, а функции разные. Григорий Иванович больше работает с населением, знает больше их проблем. Допустим, в последний выезд на округ мы обсуждали вопрос открытия офиса детского врача. В Овсище большое количество детей, жителям очень неудобно ездить на Петровскую, поэтому родилась идея подготовить наказ для депутатов от избирателей. Он внесен в областное Собрание, и сейчас администрация области изучает вопрос, чтоб найти помещение для детского врача. Будем надеяться, что все получится.

- Со всеми коллегами удается выстраивать работу так же успешно?

- К сожалению, не со всеми. Со здравыми людьми я стараюсь работать всегда одинаково. Часть депутатов, к сожалению, пытается строить свой авторитет на проблемах: делают запросы, ставят задачи, прожекты, а решить их не могут. Поэтому какой смысл иметь с ними отношения, если я вижу, что они движутся в таком направлении? А если человек, независимо от партийной принадлежности, хочет добиться результата и принести пользу людям, конечно, ему надо помогать.

- Новая школа в Гдове. Для вас как депутата по 10-му округу, в состав которого входит Гдов, это, наверное, самая многолетняя проблема, решения которой вы добиваетесь. Строительство планируется на 2022 год. В чем были причины такого долгого и крайне нервного решения вопроса?

- Для меня этот вопрос действительно непростой, потому что, как только появилась федеральная программа по строительству новых школ, я сразу же постарался привлечь к гдовской школе максимум внимания и депутатов, и областных властей, и эта школа стояла первой по строительству в регионе 5 лет назад.

- Давайте теперь вспомним. Псковская школа построена, дновская построена, две школы в Великих Луках, а в Гдове еще нет.

- Чтобы построить любой объект, нужно, чтобы и местные, и областные власти работали в унисон, чтобы каждый выполнял свою задачу. К сожалению, в Гдове не удалось добиться этой совместной работы. не удалось получить технические условия для строительства школы. Потом выявились проблемы с котельной - ее мощностей не хватает. Появились и другие вопросы, и все они откладывали строительство. На данный момент администрация Псковской области договорилась с московским предприятием «Нева-Энергия» (у него есть филиал в Гдове, оно обеспечивает теплом весь город). Поставлена задача по инвестированию средств федерального бюджета и самой организации для увеличения мощностей котельной, чтобы подключить к ней школу.

- Иными словами, без котельной школу построить невозможно, потому что существующая не сможет ее топить.

- Хотя можно было решить проблему другим способом. Можно было и собственную котельную при школе сделать, но мы решили вопрос таким образом, что Гдов получит дополнительную возможность обеспечивать теплом и школу, и другие дома. Поэтому к будущему году возможность подключения школы появится.

- Положа руку на сердце, у вас есть уверенность, что в 2022 году этот многострадальный вопрос сдвинется с мертвой точки?

- Вопрос философский, потому что в государстве все быстро меняется, и не потому, что мы этого хотим. Но надеюсь, что в 2022 году школа будет построена.

- Дай-то бог. 850 ребятишек смогут учиться в новой школе «с иголочки». Это было бы здорово... Владимир Николаевич, скоро начнется очередной законодательный сезон, последний перед выборами нового состава парламента., и все активнее звучит инициатива о сокращении числа депутатов регионального парламента вдвое. Как оцениваете инициативу? Зачем это нужно?

- Я к этому отношусь очень спокойно, ведь у нас в первый созыв было 22 депутата. В общем-то, основные документы работы областного Собрания были подготовлены как раз в то время, и 22 человека с этим справились. В третьем созыве появилось 33 депутата, в том числе партийные, а в четвертом, пятом и шестом - 44. Можно работать и так, и так.

Конечно, чем меньше депутатов, тем ответственность каждого депутата больше. У него больше округ, а значит и больше работы. Работать будет сложно. Можно и меньшим количеством работать, ничего страшного и сложного в этом нет, единственно партийная работа ослабнет и ослабнет возможность обратиться людям к депутату. Он в принципе не сможет бесконечное число обращений изучить и принять по ним какие-то решения. Может, имеет смысл увеличить число помощников депутатов. Но еще раз подчеркну: я к этому отношусь очень спокойно. Решать депутатам.

- Какова, на ваш взгляд, оптимальная численность депутатов в областном Собрании?

- Я не назову такую цифру. Можно работать с любым количеством депутатов — надо только посмотреть на функционал каждого депутата и на число людей, которые помогают ему решать вопросы. Можно и 30, и 25, и 22, как было когда-то.

- А больше 44 можно?

- У нас ограничение по федеральному законодательству - 50. У нас 44 — вполне нормально было.

- Вы работаете последний сезон перед выборами 2021 года. Планируете идти на следующий срок депутатских полномочий и являетесь ли сторонником ротации кадров?

- Конечно, ротация должна быть — это бесспорно. В Собрании должны быть и опытные депутаты, и молодые. У нас есть те, которым более 70, и они успешно работают, а есть депутаты до 30, и это тоже очень здорово. Помню, я пришел в Псковское областное Собрание уже довольно немолодым, мне было уже 45 лет. Но опыт, который я приобрел за 18 с лишним лет, колоссальный. Депутат в 45 лет и в 63, как мне сейчас, кардинально отличается. Поэтому ротация должна быть и должны быть депутаты разных возрастов.

Что касается моих планов, я пока ничего не планировал. Это будет зависеть от количества депутатов в Собрании и от числа желающих пойти на выборы. Мы же решаем общие задачи. Где-то мы помогаем друг-другу, где-то должны уступать молодым, поэтому это будет понятно в начале будущего года.

- Владимир Николаевич, а скажите, пожалуйста, комитет, который вы возглавляете, - это место для дискуссий?

- Конечно. В областном Собрании 44 депутата, и каждый вопрос на сессии досконально обсудить мы не можем. Поэтому выносим их на комитет, стараемся обсудить все проблемы, связанные с его принятием. Если мы видим, что не сможем на комитете принять решение, то проводим совещание, и иногда и не одно, с приглашением всех заинтересованных лиц и иногда даже простых людей, которые к нам обращаются. Поэтому чаще всего на комитет выносятся вопросы, которые уже полностью подготовлены. Порой возникают дискуссии с политической точки зрения - чтобы каждая партия могла высказать свое мнение, но, в конце концов, мы проводим голосование и оно решает все.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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