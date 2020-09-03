Общество

Псковичей информируют о возможности получения госпомощи по социальному контракту

Псковичей информируют о возможности получения государственной помощи на основании социального контракта.

В администрации региона напомнили, что социальный контракт - это договор между органами социальной защиты и малоимущим гражданином (семьей гражданина). Срок его действия - от 3 месяцев до 1 года.

Органы социальной защиты оказывают социальную помощь в виде пособия, а гражданин выполняет мероприятия программы социальной адаптации.

Цель - повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников дохода.

Кто имеет право заключить социальный контракт?

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области.

На что могут быть направлены денежные средства социального контракта?

1. Активный поиск работы и трудоустройство:

Ежемесячная выплата в размере 12 593 рубля (не более 12 мес.).

2. Прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования:

Ежемесячная выплата в размере 12 593 рубля (не более 3 мес.);

Оплата стоимости курса обучения по востребованным на рынке труда направлениям (не более 30 тыс. рублей);

Во время стажировки выплачивается заработная плата (возмещение затрат работодателю — не более 9 мес.).

3. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе, самозанятость, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства:

Единовременная выплата до 250 тыс. рублей (в размере фактических затрат);

4. Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации (лечение зависимости, устройство ребенка в дошкольное учреждение и т. д.):

Ежемесячная выплата в размере 12 593 рубля (не более 12 мес.).

Обязанности органов социальной защиты по всем направлениям социального контракта:

оказывать содействие в реализации мероприятий социального контракта;

осуществлять денежную выплату в соответствии с условиями социального контракта;

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом;

проводить мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со дня окончания срока действия социального контракта.

Обязанности гражданина, заключившего социальный контракт:

выполнять мероприятия социального контракта;

информировать орган социальной защиты ежемесячно

о выполнении мероприятий социального контракта;

информировать орган социальной защиты об изменениях материального положения, об изменениях условий исполнения мероприятий социального контракта;

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;

представлять по запросу органа социальной защиты информацию об условиях жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со дня окончания срока действия социального контракта.

Как заключить социальный контракт?