Общество

Псковские росгвардейцы впервые приняли участие в акции «Диктант Победы»

Сегодня, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, сотрудники, военнослужащие и гражданский персонал регионального управления Росгвардии приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, псковские росгвардейцы впервые участвуют в «Диктанте Победы». Принимая участие в акции сотрудники, военнослужащие, гражданский персонал ведомства, еще раз отдают дань памяти своим предкам, которые проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны», - отметил полковник полиции Игорь Иванов, начальник управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе мероприятия росгвардейцы проверили свои знания о Великой Отечественной войне, ответив на 25 вопросов.