Общество

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»

Полиция задержала в центре Москвы исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, перелает «Интерфакс».

«Андрея Пивоварова только что задержали прямо на улице в центре Москвы. Его везут в ОВД Тверской», - сообщили в организации.

В организации отмечают, что в отношении Пивоварова оформлен протокол по статье 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Он останется в отделе полиции на ночь.

Как ожидается, судебное заседание по его административному делу пройдет 4 сентября.