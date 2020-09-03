Общество

Количество рабочих на стройплощадке детского сада на улице Алехина в Пскове будет увеличено

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 3 сентября, провел очередное совещание по вопросам реализации в регионе проектов, касающихся основных направлений указа президента РФ. Основной его темой стала ситуация со строительством детского сада на улице Алехина в Пскове. В обсуждении приняли участие руководители профильных комитетов и управлений администрации области, представители администрации Пскова, а также подрядной организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на объекте наблюдается серьезное отставание от графика. Глава городской администрации Александр Братчиков, рассказал, что в настоящее время продолжается кладка стен здания. Параллельно ведутся работы по монтажу окон. Работают электрики и сантехники. Начато благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что до конца сентября строители выйдут на этап монтажа кровли. «На данном этапе отсутствуют какие-либо факторы, которые могли бы помешать производству дальнейших работ. Все вопросы, касающиеся инженерных сетей, канализации и водопровода находятся на ежедневном контроле», — отметил Александр Братчиков.

Михаил Ведерников спросил, сколько рабочих трудятся на объекте, и какие меры предпринимаются сторонами для того, чтобы ввести объект в срок. Представитель подрядной организации обозначил, что в настоящее время в строительстве одновременно принимает участие 60 специалистов. Этого, по его словам, достаточно для поддержания темпа работ на данном этапе. По мере необходимости в работу будут вводиться дополнительные бригады рабочих.

Губернатор поручил подрядчику увеличить количество рабочих на стройплощадке в ближайшие дни. «При самом благоприятном сценарии с помощью 60 работников вы сохраните нормальный темп. Но вам нужно двигаться быстрее, чтобы в течение полутора месяцев сократить отставания и нагнать график», - подчеркнул губернатор.

Глава региона также обратил внимание на необходимость взаимодействия всех ответственных сторон в решении вопросов, касающихся строительного объекта. «Это наша общая задача. Нам всем нужно сдать детский сад в срок и с соответствующим качеством. Давайте приложим максимальные усилия, чтобы эта задача была выполнена», - отметил губернатор

Напомним, учреждение, рассчитанное на 270 мест, возводится в рамках реализации регпроекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На строительство выделено более 200 млн рублей из консолидированного бюджета.