Убийство пса в Невельском районе не должно оставаться безнаказанным — Михаил Ведерников

Убийство пса в Невельском районе не должно оставаться безнаказанным. Такое мнение высказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
«Сегодня провел совещание с руководителями правоохранительных органов области по факту убийства пса Пифа в Невельском районе. Прокуратурой и полицией проводится сбор дополнительных сведений для полной и объективной оценки произошедшей трагедии.
Моя принципиальная позиция – это преступление не должно оставаться безнаказанным», - написал глава региона.
Михаил Ведерников также пообещал проконтролировать, чтобы дело было доведено до конца в рамках действующего федерального законодательства.