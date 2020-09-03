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Убийство пса в Невельском районе не должно оставаться безнаказанным — Михаил Ведерников

Убийство пса в Невельском районе не должно оставаться безнаказанным. Такое мнение высказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

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«Сегодня провел совещание с руководителями правоохранительных органов области по факту убийства пса Пифа в Невельском районе. Прокуратурой и полицией проводится сбор дополнительных сведений для полной и объективной оценки произошедшей трагедии.

Моя принципиальная позиция – это преступление не должно оставаться безнаказанным», - написал глава региона.

Михаил Ведерников также пообещал проконтролировать, чтобы дело было доведено до конца в рамках действующего федерального законодательства.