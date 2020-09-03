Общество

Андрей Турчак почтил память бойцов 6-й роты в Брянске

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак почтил память бойцов 6-й роты. В ходе рабочей поездки в Брянск он посетил аллею Героев, открытую в этом году у монумента «Круговая оборона». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте сенатора.

«Среди бойцов 6-ой парашютно-десантной роты Псковской дивизии, погибших на высоте 776, было пятеро уроженцев Брянской области. Лейтенант Олег Ермаков, младшие сержанты Сергей Василёв и Алексей Рассказа, ефрейтор Александр Гердт и рядовой Александр Трубенок. Четверо Героев России и кавалер Ордена Мужества, - написал Андрей Турчак. - Вместе с губернатором Брянской области Александром Богомазом, братом погибшего лейтенанта Александром Ермаковым почтили память ребят. Мы всегда будем помнить их стойкость и мужество. Вечная память...»

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно.