Общество

Вакцина от пневмококка поступит в Псковскую область в конце сентября

Вакцина от пневмококка поступит в Псковскую область в конце сентября. Об этом сообщил областной комитет по здравоохранению в Instargam-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«Подскажите, будут ли в нашем регионе прививать от пневмококка? В поликлинике №2 вакцины нет и на улице Госпитальной, где можно было заказать платно, тоже не предвидится. Как быть людям из зоны риска?» - спросила псковичка.

«Вакцина от пневмококка закупается, - пояснил представитель областного комитета по здравоохранению. - Граждане из зоны риска будут привиты. Вакцина поступит в регион в конце сентября».

При этом в комитете уточнили, что вакцина от пневмококка для детей имеется в наличии. «Но ее делают в определенный возрастной период. Нужно уточнять у врача», - пояснил представитель комитета.

Вакцина от гриппа в регион уже поступила.