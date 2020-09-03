Общество

Тестирование псковских школьников на наличие антител к COVID-19 не предусмотрено

Тестирование школьников в Псковской области на наличие антител к коронавирусу не предусмотрено. Об этом сообщил областной комитет по здравоохранению в Instargam-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«А нельзя ли проверить на антитела школьников? Чтобы не закрывать в случае чего детей на дистанционное [обучение]. Быть может, многие уже перенесли заболевание без симптомов», - поинтересовалась псковичка.

«Это не предусмотрено», - ответил представитель комитета.

«Так можно предусмотреть», - продолжила псковичка. «Это нецелесообразно, - пояснили в областном комитете по здравоохранению. - Иммунитет формируется только после болезни. ИФА [иммуноферментный анализ] - это анализ крови. Соответственно, это медицинское вмешательство. Не все родители готовы на это. Любое вмешательство возможно только по назначению врача. По собственному желанию вы можете сдать тест платно».

Кроме того, представитель областного комитета по образованию добавил, что все санитарно-гигиенические мероприятия, в том числе обеспечение средствами для дезинфекции и обеззараживателями воздуха, осуществляются образовательными организациями.