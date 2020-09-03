Общество

Губернатора просят проверить работу охотинспектора в Себежском районе

Охотники просят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратить внимание на работу госохотинспектора в Себежском районе. Соответствующее обращение опубликовано 3 сентября на сайте губернатора.

«Я, Сорокин Владимир Алексеевич, являюсь председателем областной общественной организации "Союз охотников Псковской области", и ко мне обращаются много охотников, а сейчас конкретно просят обратить внимание на ситуацию в Себежском районе. 20 августа на незаконной охоте в этом районе погиб охотник, отец 3 детей... Кажется ЧП, ну, бывает, но если немного посмотреть в прошлое, то увидим, что это 4-й подобный случай в одном и том же районе за последние три года, не многовато ли», - говорится в обращении.

Охотники попросили автора обращения обратить внимание на государственного охотинспектора Антона Вавилова.

«Работа госохотинспектора подразумевает под собой работу с населением и охотниками, профилактику предотвращения правонарушений, а не только выявление и наказание. Но, оказывается, что ему просто, видимо, некогда этим заниматься, так как на его мать Вавилову Веру Тимофеевну оформлено охотничье хозяйство ООО "Вик", где она является единственным учредителем, во втором охотничьем хозяйстве ООО" Псков Консалтинг" она является директором, а жена нашего охотинспектора Вавилова Надежда Васильевна является одним из учредителей с долей 25,5%, также еще имеется третье интересное хозяйство "Псковская охота АМА" чьи интересы он активно лоббирует. Все перечисленные охотничьи хозяйства находятся на территории Себежского района», - сообщил Владимир Сорокин.

«Возникает вопрос, как он добросовестно может исполнять свои обязанности в полном объеме, имея прямой конфликт интересов, и знает ли об этом руководство комитета по природопользованию. Я согласен, если бы в данном районе было все хорошо, и это был бы просто незаменимый работник, но, как мы видим, проводится незаконная охота и гибнут люди. Помимо этого, он негласно провел закрепление общедоступных охотничьих угодий, поделив их на сектора между удобными ему охотколлективами, и они теперь оказались не совсем общедоступными или доступными, но не для всех, и в этом можно усмотреть личный интерес и коррупционную составляющую», - говорится в обращении.

Его автор просит провести служебную проверку в отношении Антона Вавилова о соответствии им занимаемой должности, профпригодности и «возможности занимать данную должность с таким конфликтом интересов».