Общество

Начальником полиции в Псковской области стал Александр Никульников

Полковник полиции Александр Никульников назначен новым заместителем начальника УМВД России по Псковской области - начальником полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Александр Никульников. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранее Александр Никульников занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе.

«За время службы Александр Андреевич занимал различные должности в подразделениях органов внутренних дел, имеет богатый опыт руководящей и оперативной работы», - добавили в пресс-службе.