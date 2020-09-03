Общество

Прокуратура добилась ремонта центральной улицы в Пыталово

Ремонт центральной улицы ведется в городе Пыталово по иску прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что дорожное покрытие на улицах Красноармейской и Каупужа не соответствует предъявляемым требованиям. Проверяющие увидели многочисленные выбоины, превышающие размеры, установленные требованиями стандартов, норм и правил, отсутствует горизонтальная разметка.

По результатам проверки в суд направлено исковое заявление об обязании администрации района привести дороги в надлежащее состояние. Суд удовлетворил это требование, однако в установленный его решением срок дорожное покрытие отремонтировано не было.

В связи с этим по требованию прокурора в отношении администрации района было возбуждено исполнительное производства для принудительного исполнения решения суда. В настоящее время организовано проведение ремонта, его планируется закончить в текущем году.