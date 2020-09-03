Общество

Долгам по зарплате на предприятиях-банкротах посвятили совещание в псковской прокуратуре

Совещание по вопросам погашения задолженности по заработной плате на предприятиях-банкротах, расположенных в Псковском, Островском и Новосокольническом районах, состоялось в прокуратуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В совещании, которое провел заместитель областного прокурора Виктор Борисенко, приняли участие конкурсные управляющие ООО «Псковгазмаркет», ООО «Импульс-Регион», а также представители налоговой службы и судебных приставов.

Участники совещания обсудили перспективы погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятий-банкротов.

Кроме того, на совещании выработали меры и дали конкретные поручения, направленные на снижение задолженности по оплате труда.