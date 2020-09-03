Общество

Житель Дедовичского района приговорен к реальному сроку за уклонение от уплаты алиментов

Приговором Дедовичского районного суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в суде установлено, что подсудимый лишен родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери 2004 года рождения. При этом он, являясь трудоспособным гражданином, проживал за счет случайных заработков, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своего несовершеннолетнего ребенка, кроме того, в 2019 – 2020 годах 7 раз привлекался к административной ответственности за совершение иных административных правонарушений, имеет непогашенную судимость за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях мужчины рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.