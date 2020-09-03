Общество

Установлены новые стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках поручения президента Владимира Путина подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с ним сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда.

Речь идет об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем. Именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами, отмечается в сообщении.

По распоряжению, которое также подписал Михаил Мишустин, из резервного фонда Правительства для этого будет выделено более 5 млрд рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.

Ранее премьер-министр подписал постановление о выделении дополнительных средств на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом. Псковская область получит на эти цели 80 млн 57,4 тыс. рублей.