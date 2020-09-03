Общество

Фуд-корт открылся в псковском «Акваполисе»

Фуд-корт открылся в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации «Акваполиса».

Столы находятся на расстоянии более 1,5 метра друг от друга. Организована регулярная санитарная обработка поверхностей. Кроме того, сокращено количество мест за каждым столиком.

Администрация «Акваполиса» просит при посещении фуд-корта не перемещать стулья от столика к столику, находится в защитной маске (кроме времени приема пищи), соблюдать социальную дистанцию и другие рекомендации Роспотребнадзора.

ТРК «Акваполис» находится по адресу: Псков, улица Кузбасской Дивизии, 19.