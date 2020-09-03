Общество

Конкурс «Народный участковый - 2020» стартует в Псковской области 11 сентября

Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2020» стартует 11 сентября. В нем примут участие участковые уполномоченные полиции Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД России.

Победителей трех этапов конкурса определят большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне.

На официальном сайте УМВД России по Псковской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

«Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», - отметили в пресс-службе.

Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса пройдет с 11 по 20 сентября. Будут определены несколько победителей.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса - для предоставления жителям Псковской области возможности выбрать победителя второго этапа конкурса, который затем будет представлять Псковскую область на всероссийском уровне. Онлайн-голосование на этом этапе конкурса пройдет с 7 по 16 октября.

А в ноябре пройдет всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.