Детские площадки: Снести нельзя отремонтировать

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 2 сентября.
В Пскове начался массовый снос детских площадок. Жители десятка дворов написали возмущенные обращения в социальных сетях и СМИ, все они идентичны: вместо горок, качелей и каруселей после бульдозера осталось свежеразровненное песчаное основание. Псковичи негодуют и называют произошедшее варварством: все случилось без предупреждения, в одночасье и безальтернативно. Когда выяснилось, что игровые комплексы сносит не кто иной, как городские власти, изумления только добавилось. Оказалось, УГХ сносит детские площадки, срок эксплуатации которых истек. Они по безопасности не соответствую нормам Технического регламента, вступившего в силу с 1 июня текущего года. От контрольно-надзорных органов пришло предписание, правда, не на то, чтобы снести, а о том, чтобы привести в соответствие. И тем не менее сносят. При этом жителям не потрудились ни пояснить, почему ликвидируют, ни сообщить о том, что будет и будет ли вообще, на месте снесенных игровых городков. В теме разбиралась Любовь Кузнецова.
Каждая детская площадка, как и любой объект благоустройства на территории Пскова, должна стоять на чьем-то балансе, то есть иметь юридического хозяина, который за ней присматривает, сам или с помощью сторонних организаций выполняет ремонт, обеспечивает техническую безопасность для использования детьми. По закону так, а на деле — далеко не всегда. На балансе городских властей сейчас находятся 142 детские площадки, время установки - с 2001 года. Примерно столько же, сообщили нам в УГХ, - на балансе управляющих организаций, редких благотворителей. Или просто ничьи. Когда-то, восемь-десять и более лет назад, в период, как правило, предвыборных кампаний, небольшие игровые городки кандидаты ставили во дворах. И не очень заботились о постановке на учет. С течением лет эти «подарки» превратились в потрепанные, никем не эксплуатируемые и опасные для использования конструкции. Случаи травматизма, к сожалению, бывают каждый сезон. На данный момент из 142 муниципальных детских площадок решение о сносе принято по 30, ликвидированы - 12. О предписании и радикальном подходе к вопросу — в комментарии заместителя начальника УГХ Пскова Антона Ляугминаса.
Депутат Псковской городской Думы, лидер региональных эсеров Олег Брячак возмущен тем, что депутатов не привлекли к решению вопроса с детскими площадками. Депутат понимает, что многие из них небезопасны для детей. Однако решения о сносе или сохранении, считает Олег Брячак, должны были приниматься комиссионно, с участием народных избранников и уведомлением жителей. Именно этого он намерен потребовать в ближайшее время от муниципалитета.
За личные средства депутат областного Собрания и предприниматель Юрий Сорокин установил в Пскове порядка 10 детских площадок. Средняя стоимость небольшой — до 200 тысяч рублей. Содержание каждой из них депутат до сих пор производит за свои средства. Юрий Сорокин выступает за здоровый баланс вещей: если городские власти сносят небезопасное сооружение, то они четко должны сказать, когда на его месте появится новое.
Управляющие компании не сами принимают решение, берут или не берут они что-то на баланс. Решение зависит от того, будут или не будут платить за обслуживание люди. Именно жители решают этот вопрос на общем собрании, сообщил нашей программе руководитель управляющей организации «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. На подведомственной территории есть муниципальные детские площадки, которые уже снесли. Возмущенные жители жаловались в «управляйку». Однако, когда дело дошло до вопросов: за чей счет ее надо было бы содержать, разговор завершался. Комментарий Дмитрия Гусакова.
Полумерой называет снос небезопасных детских площадок без их замены на новые объекты уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Еще в начале этого лета она с Советом отцов осматривала детские игровые городки. Естественно, нашлись небезопасные, письма с просьбой принять меры были направлены главам Пскова и Великих Лук. В ответе не было ничего конкретного. По словам детского омбудсмена, задача ответственного лица - исправить, а не разрушить. Комментарий Наталии Соколовой.
С вопросом что и когда будет установлено взамен снесенных детских площадок, мы обратились в управление городского хозяйства. Замначальника органа исполнительной муниципальной власти Антон Ляугминас пояснил, что в решении этого вопроса городские власти рассчитывают на помощь областных. Отметим, средняя стоимость небольшой площадки с 3-5 нехитрыми элементами варьируется в пределах 200-300 тысяч. Если умножить эту сумму на 30 — именно столько площадок будет снесено в Пскове в общей сложности, то получается немаленькая сумма неотраженных в бюджете расходов. Проще говоря - денег нет. Но выход, по словам Антона Ляугминаса, найти пытаются.
На данный момент факт налицо: 12 площадок снесены, еще 18 ждут аналогичного, возможно, отчасти аналогичного решения. А что будет установлено взамен и когда — об этом пока только достигнуты предварительные договоренности. Жители возмущаются и не даром. Элементарно, власти в этом важном социальном вопросе, касающемся детей, могли бы проявить чуткость и уведомить о том решении, которое приняли по предписанию контрольно-надзорных органов. Вопрос организации безопасного досуга маленьких сограждан не может не касаться их родителей. Сначала людям площадки поставили (не важно, подарили или установили на деньги бюджета), дескать, пользуйтесь. А теперь снесли. Работы по разъяснению: что и почему, кто может взять на баланс, сколько платить придется, по существу, никто не проводил. Парадокс еще и в том, что складывается ощущение, будто бы администрация и депутатский корпус между собой не общаются: народные избранники к болевой точке — сносу детских площадок — тоже не привлекались. Картина маслом: люди отдельно, чиновники отдельно, депутаты тоже отдельно.