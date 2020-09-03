Общество

Детские площадки: Снести нельзя отремонтировать

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 2 сентября.

В Пскове начался массовый снос детских площадок. Жители десятка дворов написали возмущенные обращения в социальных сетях и СМИ, все они идентичны: вместо горок, качелей и каруселей после бульдозера осталось свежеразровненное песчаное основание. Псковичи негодуют и называют произошедшее варварством: все случилось без предупреждения, в одночасье и безальтернативно. Когда выяснилось, что игровые комплексы сносит не кто иной, как городские власти, изумления только добавилось. Оказалось, УГХ сносит детские площадки, срок эксплуатации которых истек. Они по безопасности не соответствую нормам Технического регламента, вступившего в силу с 1 июня текущего года. От контрольно-надзорных органов пришло предписание, правда, не на то, чтобы снести, а о том, чтобы привести в соответствие. И тем не менее сносят. При этом жителям не потрудились ни пояснить, почему ликвидируют, ни сообщить о том, что будет и будет ли вообще, на месте снесенных игровых городков. В теме разбиралась Любовь Кузнецова.

Каждая детская площадка, как и любой объект благоустройства на территории Пскова, должна стоять на чьем-то балансе, то есть иметь юридического хозяина, который за ней присматривает, сам или с помощью сторонних организаций выполняет ремонт, обеспечивает техническую безопасность для использования детьми. По закону так, а на деле — далеко не всегда. На балансе городских властей сейчас находятся 142 детские площадки, время установки - с 2001 года. Примерно столько же, сообщили нам в УГХ, - на балансе управляющих организаций, редких благотворителей. Или просто ничьи. Когда-то, восемь-десять и более лет назад, в период, как правило, предвыборных кампаний, небольшие игровые городки кандидаты ставили во дворах. И не очень заботились о постановке на учет. С течением лет эти «подарки» превратились в потрепанные, никем не эксплуатируемые и опасные для использования конструкции. Случаи травматизма, к сожалению, бывают каждый сезон. На данный момент из 142 муниципальных детских площадок решение о сносе принято по 30, ликвидированы - 12. О предписании и радикальном подходе к вопросу — в комментарии заместителя начальника УГХ Пскова Антона Ляугминаса.

К нам поступили жалобы, почему мы сделали демонтаж детских площадок. Мы были вынуждены это сделать. Первое — мы получили уведомление от Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта о том, что вне зависимости от технического состояния элементов детских площадок по истечении нормативного срока они подлежат обязательному демонтажу. В последнее время участились случаи, когда ребятишки получали травы на неисправных площадках. Ранее мы принимали все меры, чтоб их отремонтировать, но ремонт практически не помогал в этом плане. Поэтому мы вынуждены были их демонтировать. Помимо этого, мы активизировали сейчас эту работу в связи с последним предписанием Росстандарта и с Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Этот техрегламент принят 17 мая 2017 года и вступил в силу с 1 июня 2020 года. То есть он совсем свежий. Сегодня срок подошел примерно по 30 детским площадкам. Конечно, мы предварительно изучаем ситуацию, выезжая на место. У нас проводится и весенний, и осенний осмотр площадок. Наши специалисты выезжают, осматривают, делают фотофиксацию и только на основе экспертного заключения решают, демонтировать ту или иную площадку или нет. Демонтаж, который произошел в последние дни по ряду площадок, был сделан в щадящем режиме. То есть песочницы, качельки и небольшие элементы оставили.

Депутат Псковской городской Думы, лидер региональных эсеров Олег Брячак возмущен тем, что депутатов не привлекли к решению вопроса с детскими площадками. Депутат понимает, что многие из них небезопасны для детей. Однако решения о сносе или сохранении, считает Олег Брячак, должны были приниматься комиссионно, с участием народных избранников и уведомлением жителей. Именно этого он намерен потребовать в ближайшее время от муниципалитета.

Если тот или иной объект, я имею в виду детскую площадку, не соответствует ГОСТу, то, в первую очередь, надо создать комиссию, обследовать этот объект и посмотреть, варианты, как можно привести детскую площадку в нормативное состояние. Но есть и другая проблема. В частности, на прошлой неделе ходатайствовал о немедленном сносе площадке на Труда, 51. Дело в том, что на этой площадке неоднократно дети получали травмы — до такого состояния она уже дошла. Такую площадку надо сносить однозначно. Знаю, там девочка одна руку сломала, потом еще мальчик упал... Поэтому нельзя слепо подходить к решению этой проблемы. К каждой детской площадке надо подходить индивидуально, потому что потом, как мы это знаем, пройдет не один год, пока в том или ином дворе появится новая детская площадка.

За личные средства депутат областного Собрания и предприниматель Юрий Сорокин установил в Пскове порядка 10 детских площадок. Средняя стоимость небольшой — до 200 тысяч рублей. Содержание каждой из них депутат до сих пор производит за свои средства. Юрий Сорокин выступает за здоровый баланс вещей: если городские власти сносят небезопасное сооружение, то они четко должны сказать, когда на его месте появится новое.

Администрация должна работать в тесной связке с органами надзора, чтобы понимать: эта площадка травмоопасна, и ее надо демонтировать. Но при этом жителям надо давать понимание, что вместо демонтированной площадки будет установлена новая. Причем без созыва собраний всего двора, чтобы принять решение. Я считаю, если принято решение о демонтаже той или иной площадки, вместо нее должна быть установлена новая. Я установил несколько детских площадок, штук семь уже демонтировал, так как они были опасные, и установил на их месте новые. Причем то, что я устанавливал, я сам и обслуживаю, потому что никто не хочет на себя это брать. Для меня это не столь существенная статья расходов. Бывает, что граждане звонят мне в приемную по поводу состояния детской площадки или в управляющую компанию звонят и подсказывают. И тогда я нанимаю специалистов, и ее ремонтируют. Это нормальные отношения, когда кто-то скажет. Ведь сам я не могу отслеживать состояние каждой площадки.

Управляющие компании не сами принимают решение, берут или не берут они что-то на баланс. Решение зависит от того, будут или не будут платить за обслуживание люди. Именно жители решают этот вопрос на общем собрании, сообщил нашей программе руководитель управляющей организации «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. На подведомственной территории есть муниципальные детские площадки, которые уже снесли. Возмущенные жители жаловались в «управляйку». Однако, когда дело дошло до вопросов: за чей счет ее надо было бы содержать, разговор завершался. Комментарий Дмитрия Гусакова.

Я им говорил: вы примите, пожалуйста, решение. У меня деревянные паровозики были, которым уже лет 10, наверное, и там доски сгнили. В таком состоянии дальше площадки эксплуатировать нельзя, а то дождемся травмоопасного случая, которого хотелось бы избежать. Поэтому, говорю, или вы принимаете срочное решение, что мы эту площадку ремонтируем и принимаем в состав общего имущества, или не принимаете такого решения. И тогда она будет демонтирована. Обычно у нас на этом разговор заканчивался, и люди соглашались с тем, что ее надо снести.

Полумерой называет снос небезопасных детских площадок без их замены на новые объекты уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Еще в начале этого лета она с Советом отцов осматривала детские игровые городки. Естественно, нашлись небезопасные, письма с просьбой принять меры были направлены главам Пскова и Великих Лук. В ответе не было ничего конкретного. По словам детского омбудсмена, задача ответственного лица - исправить, а не разрушить. Комментарий Наталии Соколовой.

Начиная с июня этого года, мы совместно с Советом отцов и «Молодежкой ОНФ» запустили акцию «Безопасное детство», и в наш адрес стали поступать многочисленные обращения от родителей детей с просьбой демонтировать элементы, которые несут в себе угрозу жизни и безопасности детей. Это старые металлические бетонные основы, сломанные качели, резиновые колеса, которые небезопасны. Но мы пришли к такому выводу, что демонтировать все подряд нельзя, потому что, если рабочие качели или горка пользуются спросом у детей, проще их отремонтировать, чем убрать все и не дать ничего взамен. Это неправильно и несправедливо. И, на наш взгляд, задача ответственного лица - исправить, а не разрушить. Кто является ответственным лицом? В соответствии с законом, Жилищным кодексом РФ, это либо администрация муниципального образования, либо управляющая компания на придомовой территории, где находится игровая площадка. Но здесь возникает вопрос содержания детских площадок, потому что на сегодняшний день ЖК РФ эти полномочия перекладывает на плечи жильцов. Принятое на сегодняшний день решение по демонтажу детских площадок - это в некоторой степени полумера. Хотелось бы, чтобы эти старые, уже не соответствующие ГОСТам и требованиям безопасности детские площадки, были в ближайшее время заменены на новые, современные, безопасные, антивандальные.

С вопросом что и когда будет установлено взамен снесенных детских площадок, мы обратились в управление городского хозяйства. Замначальника органа исполнительной муниципальной власти Антон Ляугминас пояснил, что в решении этого вопроса городские власти рассчитывают на помощь областных. Отметим, средняя стоимость небольшой площадки с 3-5 нехитрыми элементами варьируется в пределах 200-300 тысяч. Если умножить эту сумму на 30 — именно столько площадок будет снесено в Пскове в общей сложности, то получается немаленькая сумма неотраженных в бюджете расходов. Проще говоря - денег нет. Но выход, по словам Антона Ляугминаса, найти пытаются.

Мы по просьбе главы городской администрации Александра Николаевича Братчикова обратились за помощью в администрацию области. Там обещали помочь. Это будет и в виде финансирования, и, видимо, уже в виде готовых элементов детских площадок.

На данный момент факт налицо: 12 площадок снесены, еще 18 ждут аналогичного, возможно, отчасти аналогичного решения. А что будет установлено взамен и когда — об этом пока только достигнуты предварительные договоренности. Жители возмущаются и не даром. Элементарно, власти в этом важном социальном вопросе, касающемся детей, могли бы проявить чуткость и уведомить о том решении, которое приняли по предписанию контрольно-надзорных органов. Вопрос организации безопасного досуга маленьких сограждан не может не касаться их родителей. Сначала людям площадки поставили (не важно, подарили или установили на деньги бюджета), дескать, пользуйтесь. А теперь снесли. Работы по разъяснению: что и почему, кто может взять на баланс, сколько платить придется, по существу, никто не проводил. Парадокс еще и в том, что складывается ощущение, будто бы администрация и депутатский корпус между собой не общаются: народные избранники к болевой точке — сносу детских площадок — тоже не привлекались. Картина маслом: люди отдельно, чиновники отдельно, депутаты тоже отдельно.