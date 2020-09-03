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Общество

В Пскове обсуждают идею отмены решений о закрытии пешеходных переходов

04.09.2020 14:39|ПсковКомментариев: 0

В Пскове обсуждают идею отмены ранее принятых решений о закрытии пешеходных переходов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил депутат городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков. 

По его словам, в Пскове появилось отделение фонда «Городские проекты». «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» — российский некоммерческий фонд, созданный муниципальным депутатом Максимом Кацем и журналистом Ильей Варламовым, который призван улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики. 

«Это проект федеральный, объединяющий здравомыслящих людей, у которых "горят глаза", которые хотят разбираться в урбанистике и что-то делать для города. В Пскове удалось найти таких людей, я вышел с ними на контакт», - пояснил Пермяков. Сейчас, по его словам, обсуждается инициатива об отмене ранее принятых решений о закрытии пешеходных переходов в Пскове. В адрес главы городской администрации Александра Братчикова направлен запрос с просьбой предоставить полный перечень оснований, по которым данные переходы были закрыты. 

Допустив, что по ряду переходов решение об их ликвидации было оправданным, Дмитрий Пермяков высказал мнение, что по большей части закрытие пешеходных переходов принималось с учетом интересов автомобилистов и сотрудников ГИБДД, которые не хотели портить статистику аварийности в областном центре. 

По мнению депутата, вопрос о целесообразности ликвидации пешеходных переходов нужно было решать с учетом мнения горожан, чего в данном случае сделано не было. 

Отдельная проблема, решением которой планирует заниматься Дмитрий Пермяков, касается создания инфраструктуры для велосипедистов. На данный момент в городе ее нет, убежден парламентарий. 

«В Европе и развитых странах давно пришли к тому, что это экологичное средство передвижения, позволяющее разгрузить дороги от пробок и заниматься массовым спортом. Но никакой инфраструктуры в Пскове для этого не создано. Поэтому велосипедисты слошь и рядом вынуждены нарушать Правила дорожного движения. Это мой приоритетный вопрос как депутата городской Думы, чего я и буду добиваться. Поэтому я вошел во все комиссии, какие только можно, и будем планомерно этот вопрос решать», - добавил депутат. 

Кроме того, Дмитрий Пермяков высказал свое мнение о ходе кампании по выборам в органы местного самоуправления. По его словам, «Яблоко», как и другие партии, сталкивается с проблемой при подборе кандидатов на муниципальные выборы. Причиной, по которой партия не стала участвовать в выборах главы Себежского района, по словам Дмитрия Пермякова, стало отсутствие кандидата, который мог бы претендовать на победу. Он также сообщил, что действительно представлял в суде интересы снятого с выборов главы Себежского района кандидата-самовыдвиженца Виктора Лапшина, ранее участвовавшего в кампаниях от КПРФ. При этом никакого тактического союза между «Яблоком» и КПРФ, по его словам, не существует.

Теги: #эхо москвы в пскове #псковская городская дума #дороги Пскова #ОМСУ #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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