Общество

Новый директор Полистовского заповедника: Нас беспокоит деятельность животноводов

Полистово-Ловатская система болот - легкие Европы, насыщающие континент кислородом. Ее охраняют два заповедника, Полистовский в Псковской области и Рдейский в Новгородской. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин 19 августа назначил на пост директора Полистовского заповедника Николая Кораблева. Он планирует поставить заповедник под защиту Рамсарской конвенции. Для водно-болотных угодий это то же самое, что для церквей включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - самый высокий международный охранный статус. В России всего 35 подобных территорий. Директор не скрывает, что конвенция поможет, в том числе, защититься от разрастающегося гигантскими темпами на юге области свиноводства. Что еще даст этот высокий статус, зачем заповедник хочет построить в Бежаницах визит-центр, нужно ли объединяться с новгородцами и очистилась ли природа во время карантина, Николай Кораблев рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей.

- Николай Павлович, насколько неожиданным для вас было предложение возглавить заповедник? Что повлияло на ваше положительное решение?

- Долгое время я работал в подобном учреждении, в Центрально-Лесном биосферном заповеднике в Тверской области, где за десять лет прошел путь от лаборанта до заместителя директора по науке. Потом по семейным обстоятельствам переехал в Великие Луки, где преподаю в статусе профессора в Великолукской сельскохозяйственной академии на кафедре зоотехнии. Эту деятельность планирую продолжать. В конце прошлого года министерство природных ресурсов и экологии объявило конкурс на открытую вакансию директора. Я его прошел.

- В новости о вашем назначении прошла информация, что ранее вы уже сотрудничали с Полистовским заповедником. В каком качестве?

- С Полистовским заповедником сотрудничаю уже два года. Осуществляю учет численности и территориального размещения бобров, это один из значимых объектов животного мира заповедника. Была задача понять, какова численность зверей, от чего может зависеть то, как они распределены на территории.

- То есть про полистовских бобров вы знаете больше, чем кто-либо?

- Не берусь утверждать, но до меня никто их «инвентаризацией» не занимался.

Смотрите видео: бобр на плотине в Полистовском заповеднике.

- Какими будут ваши первые шаги на новом посту?

- Никаких резких шагов, будем наводить порядок в текущей деятельности. Наша первейшая задача — инвентаризация всего, что у нас есть, включая туристическую и научную инфраструктуру.

Также перед заповедником стоят вопросы, связанные с обновлением положений об охранной зоне. Она требует расширения, это нужно, чтобы снизить негативное влияние на заповедное ядро. Однако мы не планируем вводить населенные пункты в состав охранной зоны. Есть желание взять под более надежную охрану региональный памятник природы озеро Полисто. Мы считаем, что так сможем обеспечить более надежную защиту этого объекта. Значимых ограничений это не предполагает, природоохранный режим здесь уже существует. Но та же рыбинспекция во многом зависит от заповедника, мы обеспечиваем доставку инспекторов, совместные рейды проводим. Хотели бы объединить усилия уже официально, пока мы это делаем на добровольных началах.

- У ваших коллег в Себежском национальном парке скоро начнется новая страница жизни. Готовятся поправки в федеральное законодательство, которые позволят расширить хозяйственную деятельность и строительство на его территории. Одобряете ли вы такой шаг?

- Безусловно, когда речь идет о хозяйственной деятельности на особо охраняемой природной территории, я к этому плохо отношусь, да и мало кто будет хорошо относиться. Другое дело, что там сейчас ситуация несколько искусственно нагнетается. Не думаю, что речь идет об отступлениях от канонических правил охраны природы и о том, чтобы национальный парк каким-то образом ущемить. Безусловно, нас волнует тот факт, что хозяйственная деятельность у нас в регионе нарастает, сельское хозяйство развивается. Хотели бы усилить наши позиции, чтобы себя в какой-то мере оградить от негативного воздействия животноводства. У нас есть горячее желание, чтобы территория Полистовского заповедника встала под защиту Рамсарской конвенции об охране водно-болотных угодий.

- Что даст заповеднику Рамсарская конвенция?

- Она придаст нашей территории и проводимой на ней работе более высокий статус. Выгоды самые очевидные. Рамсарские угодья — это очень высокий природный статус, что дает надежную защиту. У нас в регионе только один Рамсарский объект, Псковско-Чудская низменность, а на юге области таких объектов нет. Мы бы могли пополнить список особо значимых природных территорий в нашей области. Во-вторых, это влечет за собой более широкую кооперацию с ведущими исследовательскими коллективами, мы могли бы участвовать в международных проектах, привлекать сюда большее количество посетителей, интересующихся природой нашей страны.

- Возвращаясь к более приземленным задачам, какие еще хотите провести изменения?

- Будем теснее налаживать связи с местным населением. У нас уже неплохое взаимодействие, стараемся вовлекать жителей близлежащих населенных пунктов в свою деятельность. Мы находим общий язык. Самое очевидное взаимодействие — в области туризма. Когда к нам приезжают группы, они располагаются в населенных пунктах рядом с заповедником, и местное население довольно активно участвует в организации досуга для туристов. Есть предложения по аутентичным местным экскурсиям, мастер-классам, заповедник для местного населения проводит различные объединяющие мероприятия, образовательные программы.

Необходимо и улучшение инфраструктуры, центральная усадьба заповедника десять лет назад была перенесена в Бежаницы, но у нас до сих пор нет достойного визит-центра, административного здания и специализированных помещений для работы различных отделов нашего коллектива. Подготовлены замечательные авторские проекты, которые мы бы хотели воплотить в жизнь. Такая площадка была бы полезна и региону для проведения различных фестивалей и форумов. Это наша сверхзадача, ее выполнение будет зависеть от того, насколько нас сможет поддержать федеральный центр.

- Три года назад вы защитили диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук «Микроэволюционные процессы в популяциях транслоцированных видов на примере евроазиатского бобра, енотовидной собаки, американской норки». Поясните, пожалуйста, для людей, далеких от науки, чем вы занимались?

- За наукообразием терминологии скрывается интереснейший биологический феномен. Животных из одной или нескольких популяций расселяли на очень большом географическом пространстве. Было интересно посмотреть, что происходит, когда животных вселяют в новые условия обитания, ведь здесь на организм вселенцев влияют сразу много эволюционных факторов. Эти три вида в недавнем историческом прошлом подверглись расселению, когда стояла задача «обогащения» охотничьей фауны, поскольку все три вида – источник ценного меха, «мягкой валюты», за которую государство получало твердую валюту на внешних рынках. Мы тогда все преобразовывали, реки вспять поворачивать хотели. Если бобры обитали в нашей стране в историческом прошлом, то американская норка и енотовидная собака попали в европейскую часть страны впервые. Енотовидная собака попала сюда с юга Дальнего Востока. Американская норка вообще с североамеринского континента была привезена в Европу. Бобров же расселяли из Воронежского заповедника и Беларуси на колоссальные расстояния по территории всей Евразии. Действия эти, конечно, оказались неоднозначными.

Животных держали и держат на фермах, выпускали в природу, да и сами они частенько с ферм сбегают, а потом дичают. С появлением норки и собаки возникли проблемы, эти животные чужие для нашей фауны. Появились новые болезни, та же енотовидная собака активно распространяет бешенство, чесотку. Когда выпустили американскую норку, стала исчезать европейская норка, которая сейчас крайне редко встречается, а это можно сказать эндемик нашей страны, за пределами России практически не встречается. Бобры строят плотины, подгрызают деревья — могут конфликты с человеком возникать. Я не говорю, что новые животные — плохо. Но вселение нового вида всегда чревато какими-то неожиданными и неприятными изменениями. Итогом стало то, что все эти звери прекрасно адаптировались к новым для них местам обитания, и еще долгое время буду приковывать к себе внимание ученых.

- У вашего заповедника есть, если можно так сказать, «зарубежная территория». Рдейский заповедник находится в Новгородской области, но фактически это одна экосистема, разделенная из-за административного деления. Как вам кажется, не будет ли логично объединить два заповедника в один?

- Исторически наши заповедники созданы как две отдельные территории. У нас есть партнерские связи, общие интересы - мы будем взаимодействие укреплять. Объединение же заповедников считаю нецелесообразным. Хоть мы и охраняем одну экосистему, Полистово-Ловатскую водно-болотную низменность, два самостоятельных заповедника по-разному подходят к вопросам изучения и просвещения, мы дополняем друг друга. Два заповедника большее количество исследований могут провести, больше образовательных программ реализовать. Это делает нашу работу более многообразной и качественной.

- Какой отпечаток на работу Полистовского заповедника наложила пандемия коронавируса?

- Да, конечно, коронавирус затронул заповедник, как и всех. Время карантина дало возможность нам подтянуть инфраструктуру, сделать текущий ремонт, продумать новые экскурсионные маршруты. В целом заповедник благополучно пережил период строгих ограничений. Все основные виды деятельности мы сохранили. Постепенно выходим из карантина, уже проводим полноценные научные изыскания, проводим экскурсии по экологическим тропам. Пока не предлагаем размещение туристов на ночлег, но, надеемся, вскоре возобновить и этот вид деятельности.

- Пришлось ли переводить какие-то традиционные события в онлайн?

- Мы провели онлайн один из наших самых успешных проектов «Росянка Fest». Это был наш первый опыт подобного рода, и, вы знаете, все прошло на достойном уровне, привлекли удаленные партнерские территории, было большое количество посетителей. Мы задействовали сайт, соцсети, аккаунт на YouTube. Записывали ролики на территории заповедника, или это делали наши друзья удаленно. Тематика фестиваля была крайне разнообразной. Мы показали, что заповедники — организации, которые занимаются не только охраной, изучением и просвещением, но и объединяют людей с самыми широкими интересами.

- Вероятно, вы слышали шутку, что за время карантина природа настолько очистилась, что в Венецию вернулись дельфины. Обитателям Полистовского заповедника тоже понравилось отсутствие людей?

- Не такой уж продолжительный период времени длился карантин. Заповедник — территория, которая подлежит строгой охране, заповедных обитателей люди и так сильно не беспокоят. Не думаю, что они как-то по-особенному ощутили на себе это время. Хотя, конечно, меньше беспокоили зверей и птиц, которые активно в это время размножаются. Но в большей степени отсутствие посетителей заметили не животные и птицы, а коллектив, который во время локдауна смог немного отвлечься от повседневных проблем.

Беседовала Юлия Магера