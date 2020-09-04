Общество

Парк в Великих Луках будут спасать от вандалов с помощью видеокамер

Видеокамеры появятся в новом парке «Петровский» в городе Великие Луки. Об этом сообщает телеграм-канал «Мы из Великих Лук».

Фото: телеграм-канал «Мы из Великих Лук»

Работы по созданию парка сейчас ведутся в районе городской крепости. Малые архитектурные формы в парке будут устанавливать в самом конце строительства. Пока здесь занимаются укладкой тротуарной плитки, устройством бордюров и реконструкцией летней эстрады.

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В завершение здесь установят видеокамеры, чтобы спасти малые архитектурные формы от вандалов.