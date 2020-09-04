Общество

Глава Гдовского района Юрий Павлов рассказал о позитивных переменах в жизни муниципалитета

Здание военторга в Смуравьево-2 (Гдовский район) превратят в социокультурный центр. Об этом сообщил глава Гдовского района Юрий Павлов в рамках работы форума кандидатов в депутаты ОМСУ от «Единой России». Напомним, мероприятие состоялось 4 сентября в Пскове. Юрий Павлов рассказал журналистам о том, какие реальные дела были реализованы в районе за последние два года.

«Специфика района в том, что он находится немного в стороне от остальных и от областного центра. Я считаю, что ему оказывалось недостаточное внимание. У нас нет крупных предприятий, сельское хозяйство не очень развито. Единственный наш потенциал — это лес и озера, высокая туристическая привлекательность, - отметил глава Гдовского района. - Тем не менее, с помощью администрации региона и губернатора Михаила Ведерникова мы постарались что-то сделать за два года».

60 семей улучшили свои жилищные условия, идет ремонт второго этажа Гдовского музея, в 2019 году сдан новый пожарный пост в деревне Ямм. В 2022 году, как ожидается, сдвинется «вопрос с бородой» - по строительству новой школы в Гдове.

«Очень больная проблема - развитие военного городка Смуравьево-2, он передан муниципалитету не в очень состоянии. Как можем, поддерживаем, но средств недостаточно», - пояснил Юрий Павлов. В частности, по его словам, заключен контракт на проект реконструкции здания бывшего военторга под социокультурный центр. Планируется реконструировать бывшую гостиницу под школу и детский сад. Существующая школа на 65 детей работает в две смены, поскольку в ней всего пять помещений. Также в микрорайоне предстоит решить вопрос со сносом старых сооружений, оставшихся от военных.

«В районе приводятся в порядок дороги, финансирование увеличивается», - отметил Юрий Павлов, подчеркнув, что район живет и его развитие продолжается. Также глава муниципалитета отметил активную реализацию партийного проекта «Единой России» «Городская среда», по которому ремонтируются общественные территории и дворы.