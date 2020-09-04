Общество

Организацию учебного процесса и реализацию регпроектов обсудили губернатор и глава Порховского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 4 сентября, провел рабочую встречу с главой Порховского района Виктором Степановым. Стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономической жизни муниципалитета и реализацию федеральных и региональных проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Михаил Ведерников спросил об организации учебного процесса в школах в условиях противовирусных ограничительных мер. Виктор Степанов рассказал, что все учебные заведения в районе приступили к образовательной деятельности. В школах прошли торжественные линейки для 1-х, 9-х и 11-х классов с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Процесс обучения также организован с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Глава Порховского района дополнительно проинформировал и о том, что все ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. «Все остальные вопросы, касающиеся муниципальной системы образования, решаются в рабочем порядке», — отметил Виктор Степанов.

Губернатор положительно оценил уровень подготовки системы образования района к новому учебному году и акцентировал внимание руководителя муниципалитета на том, чтобы школах и детских садах специалисты применяли профессиональный подход в вопросах обеспечения безопасности учащихся.

Виктор Степанов также доложил о работе, проведенной в муниципалитете рамках реализации региональных проектов по основным направлениям Указа президента РФ и других федеральных программ. Так, по направлению «Культура» осуществлена модернизация Порховской районной библиотеки. На ее оснащение было потрачено 10,5 млн рублей. Также проведена закупка автоклуба на сумму около 5 млн рублей, что позволит организовывать выступления творческих коллективов в отдаленных деревнях.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» направления «Жилье и городская среда» осуществлено благоустройство двух общественных территорий на общую сумму 4,7 млн рублей. Так, приведены в надлежащее состояние детско-спортивный парк в деревне Полоное и торговая площадь в Порхове.

Самым крупным объектом данного направления деятельности является реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории в райцентре. Работы финансируются за счет гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Виктор Степанов сообщил, что первоначальный план работ на объекте был скорректирован «Во время реконструкции участка под асфальтом была обнаружена мостовая 19-го века. Жители города высказались за сохранение этой исторической достопримечательности, сейчас все необходимые поправки вносятся в проект», — отметил глава Порховского района и добавил, что в ходе благоустройства территория парка будет освобождена от аварийных деревьев и освещена.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что наряду с сохранением части исторического покрытия на участке должна быть организована и современная дорожка, по которой по парку могли бы перемещаться маломобильные группы граждан. «Это важный городской объект, который будет способствовать привлечению туристов. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в срок», — подчеркнул губернатор.