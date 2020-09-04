Общество

Глава Новоржевской волости рассказала о пользе партпроектов «Единой России»

Глава Новоржевской волости Татьяна Евдокимова считает партпроекты «Единой России» эффективным инструментом в решении проблем граждан. Об этом представительница Новоржевского района сообщила в рамках работы форума кандидатов в депутаты ОМСУ от «Единой России». Напомним, мероприятие состоялось 4 сентября в Пскове.

«У нас реализуется несколько партийных проектов. Хочу особо отметить «Детский спорт». В рамках этого партпроекта в прошлом году был отремонтирован спортивный зал Дубровской школы, - рассказала Татьяна Евдокимова. - Это большой подарок для малокомплектной школы».

По словам главы Новоржевской волости, в рамках партийного проекта большое внимание уделяется содержанию автомобильных дорог.

«Проводится ремонт автодорог — это имеет большое значение для жителей нашей волости», - заключила Татьяна Евдокимова.