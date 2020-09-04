Общество

Акцию «Дорога в школу» провели в Печорском районе

Акцию «Дорога в школу» провели в рамках «Недели безопасности» вблизи общеобразовательных учреждений в Печорах и Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие, которое организовали сотрудники Госавтоинспекции и добровольная народная дружина, направлено на профилактику дорожных аварий с детьми-пешеходами.

Сотрудники ГИБДД обратили особое внимание участников дорожного движения на опасные ситуации, которые могут возникнуть при переходе по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Юным участникам дорожного движения полицейские вручили световозвращающие элементы - браслеты и наклейки, чтобы дети стали заметнее на дороге в темное время суток и утренние часы. Также школьникам вручили информационные буклеты и памятки.