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Общество

Половина россиян хочет на пенсии жить у моря

05.09.2020 10:19|ПсковКомментариев: 1

Пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, выяснили НПФ Сбербанка и маркетплейс авторских туров YouTravel.me. Чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка.

При этом самыми комфортными для отдыха пенсионеров российскими регионами считаются Крым, Сочи и Байкал.

В этом году половина россиян (50,1%) отдыхала или собирается отдыхать в России. Остальные либо отложили отпуск из-за пандемии (37,7%), либо надеются все-таки отдохнуть за границей. При этом более трети (33,6%) путешественников скорее удовлетворены соотношением цены и качества на российских курортах и еще 11,8% полностью всем довольны.

Около трети опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их все устраивает. Столько же респондентов (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса. Лучшими курортами или туристическими центрами для внутреннего туризма россияне считают Сочи (31,1%), Санкт-Петербург (31,1%) и Крым (25,8%). В топ-5 самых комфортных для отдыха мест также входят Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).

Для отдыха на пенсии респонденты чаще всего выбирают Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%). Интересно, что стереотип о пенсионерах, мечтающих окучивать грядки на даче, судя по ответам респондентов НПФ Сбербанка и YouTravel.me, является мифом - такой вид отдыха выбирает только 14,7% россиян в целом. Подобное представление о старости более свойственно молодым людям - в возрастной группе 20–25 лет: о «дачных грядках» говорит почти четверть опрошенных. 22,8% предпочитают экскурсионные и образовательные туры - это самый популярный ответ в целом. 18,3% опрошенных согласны на пляжный отдых. 12,1% хотели бы отдохнуть в SPA или оздоровительных центрах, 10,3% - отправиться в речные или морские круизы. Почти половина россиян (48,3%) мечтает на пенсии переехать на один из российских курортов. Еще 21,4% также хотели бы жить у моря, но не в России.

Чуть более трети респондентов (35,5%) готовы тратить на отдых в России до 50 тыс. рублей. 29,8% устроило бы путешествие стоимостью до 30 тыс., 25,8% - до 100 тыс. рублей. При этом только треть опрошенных (30,8%) считает путешествия на отечественные курорты доступными или скорее доступными для пенсионеров. Самыми оптимистичными в этом вопросе оказались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области - здесь более половины опрошенных (50,6%) считают путешествия по России доступными для пенсионеров.

«Если россиянин за время своей трудовой карьеры не делает самостоятельных накоплений, то после выхода на пенсию ему приходится существенно сокращать расходы, и в первую очередь это сказывается на путешествиях, - отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. - Согласно нашему прошлогоднему опросу, три четверти людей, живущих в основном на государственную пенсию, не позволяют себе путешествовать по России, 90% не могут выехать за рубеж. Чтобы этого не произошло, стоит начиная с 30 лет ежемесячно откладывать 3–5% от зарплаты, например, на Индивидуальный пенсионный план. Это позволит не снижать качество жизни после 60 и при желании даже переехать к морю».

«Авторские туры принято считать востребованными среди молодежи, но результаты исследования говорят о том, что старшее поколение не просто знает о существовании альтернативных видов отдыха, но и готово рассматривать их, - рассказала основатель маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова. - Отношение к тому, каким должно быть путешествие, постепенно меняется. Людям разных возрастов надоедают стандартные программы, и они выбирают активные и тематические путешествия - йога-туры в Крым или Сочи, походы в горы на Кавказе, поездки на Байкал и в другие уголки нашей страны. Стоит отметить и то, что отношение к пенсии меняется и становится более прогрессивным: большинство респондентов так или иначе продемонстрировали стремление к получению эмоций и впечатлений, тягу к образованию и оздоровительным практикам».

Теги: #туризм #путешествие #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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