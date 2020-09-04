Общество

Более 5 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки

За сутки в России зарегистрировали 5205 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Примерно у четверти инфицированных нет симптомов.

Новые заболевшие зафиксированы в 84 регионах, пишет РИА Новости. Больше всего таких в Москве (671), Санкт-Петербурге (195) и Подмосковье (168).

Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - восемь, Чечне - шесть и два на Чукотке. Нет прироста в Ненецкой автономии.

Умерли 110 человек (за все время - 17 759). Выздоровели 5379 пациентов (838 126).

Всего за время пандемии в стране зафиксировано 1 020 310 заразившихся коронавирусом SARS CoV-2. Темп прироста составляет 0,5%.