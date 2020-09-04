Общество

Почти 4 млн рублей получит Псковская область на лекарства для льготников

Псковская область получит 3 млн 970 тысяч рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства России.

Отмечается, что всего на медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 988 млн рублей.

Эта сумма - нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями, пояснили в пресс-службе правительства.

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия. Теперь это 886,4 рубля на одного человека в месяц. Такое решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 млн.