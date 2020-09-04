Общество

Еще 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области

Еще 21 человек заразился коронавирусной инфекцией в Псковской области. Всего количество подтвержденных случаев инфицирования возросло до 4766, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки выздоровели 23 пациента, всего - 3490. Число летальных исходов остается неизменным - 65.

«Наступили выходные. Не забывайте про маски, когда будете посещать магазины и ездить в общественном транспорте. Здоровье - важнее всего, давайте не рисковать собой понапрасну. Берегите себя!», - обратился губернатор к жителям региона.

Всего в Псковской области провели 85581 исследование на коронавирус, за сутки - 696.