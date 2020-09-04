Общество

76-я дивизия ВДВ отмечает очередную годовщину со дня образования

76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия отмечает 81-ю годовщину со дня образования. Праздничный митинг прошел на территории дивизии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

«81 год отделяет нас от того времени, когда начала свое существование 76-я дивизия, - обратился к десантникам командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии полковник Сергей Чубарыкин. - Сегодня мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков, наших ветеранов. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни, выполняя долг перед Родиной. Желаю вам счастья, здоровья, чистого неба над головой и мягких посадок».

От имени главы региона гвардейцев поздравил его заместитель Василий Осипов. Он поблагодарил ветеранов воздушных войск за достойное воспитание подрастающего поколения, пожелал хорошей службы личному составу и добавил, что 76-я дивизия является исключительной гордостью для Псковской области и всей России.

С праздником командование и личный состав дивизии также поздравили протоиерей Олег Тэор и председатель совета ветеранов генерал-майор в отставке Юрий Соседов.

Многим военнослужащим вручили ведомственные награды, медали за воинскую доблесть первой степени, знаки отличия за заслуги, грамоты администрации области, дивизии, а также очередные звания и ценные подарки.

Кроме того, медалью «90 лет Воздушно-десантных войск» награжден заместитель главы города Владимир Воробьев. Завершил мероприятие торжественный марш.

Дивизия была сформирована в 1939 году в районе Новороссийска. За бои под Сталинградом она получила звание «гвардейской». Участвовала в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, Белоруссии, Польши. Войну дивизия закончила в мае 1945 года в Северной Германии. За эти годы 50 офицеров и солдат были удостоены высшего звания - Герой Советского Союза. Боевое знамя дивизии фронтовики пронесли по Красной площади на Параде Победы.