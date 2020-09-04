Общество

Движение поезда по маршруту «Псков - Великие Луки» продлили на два месяца

Движение поезда по маршруту «Псков - Великие Луки» продлили на два месяца. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Маршрут два месяца показывает слабую загруженность, - пояснил он. - Проект сложный, важный, не дешевый, поэтому принял решение продлить движение поезда еще на два месяца».

Также Михаил Ведерников обратился к тем, кто пользуется этим маршрутом. «Нужен ли этот маршрут до Великих Лук? Как его сделать более удобным? Возможно, есть смысл сократить какие-то остановки для того, чтобы поезд шел быстрее, а какие-то добавить», - отметил он.

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«Мы готовы идти на встречу жителям, выделять, в случае необходимости, дополнительные средства из бюджета области, чтобы содержать в том числе убыточные, но востребованные для жителей региона маршруты», - добавил губернатор.