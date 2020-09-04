Адвокат Михаила Ефремова спрогнозировал приговор актеру по делу о смертельном ДТП

Адвокат устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие Михаила Ефремова Эльман Пашаев не исключает, что актер лишится свободы.
«От шести до восьми лет колонии общего режима», - заявил юрист в эфире телеканала «Москва 24», пишет РИА Новости.
Ранее Эльман Пашаев рассказал, что актер «избавился от мучений» и ждет оглашения приговора.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водителя - курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова - госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков.