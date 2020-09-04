Общество

Жерар Депардье принял православие

Фото: prichod.ru

Знаменитый актер Жерар Депардье принял православие 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. Об этом сообщает портал приход.ру.

В Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (Московский Патриархат) подтвердили достоверность информации о крещении артиста.

На этом торжественном событии присутствовало около 30 человек. По сообщениям СМИ, Депардье также стал крестным маленькой девочки, которая крестилась в тот же день.

По словам актера, ему «нравится православное богослужение», он много общался с православным духовенством. В частности, своим духовным наставником он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Как известно, Жерар Депардье долгое время находился в духовных поисках: в 60-х годах он принял ислам, позже интересовался индуизмом и буддизмом.